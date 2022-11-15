Рига, 15 ноября 2022, 12:15 — REGNUM Евросоюзу следует сконцентрироваться на создании «плана Маршалла» для Киева, заявил 15 ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
По его словам, инфраструктура на территории б. УССР «разрушена, страна минирована, и кто-то должен это очистить как можно быстрее, в этом ЕС должен поддержать Киев, и Евросоюз может внести свой вклад».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи киевскому режиму «на десятилетия» вперёд, то есть осуществить новый план Маршалла.
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