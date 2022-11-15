Рига, , 12:15 — REGNUM Евросоюзу следует сконцентрироваться на создании «плана Маршалла» для Киева, заявил 15 ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, инфраструктура на территории б. УССР «разрушена, страна минирована, и кто-то должен это очистить как можно быстрее, в этом ЕС должен поддержать Киев, и Евросоюз может внести свой вклад».

«Прежде всего — тренировочной миссией (для киевских боевиков), а во-вторых, после окончания войны, помочь, привлекая наши саперные команды, и другими средствами отстроить страну из руин, как Германия была отстроена после Второй мировой войны. Необходим «план Маршалла» для Киева в будущем, и Евросоюзу следует на этом сконцентрироваться», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи киевскому режиму «на десятилетия» вперёд, то есть осуществить новый план Маршалла.

Читайте также: Шольц: Запад намерен обеспечить помощь Киеву «на десятки лет вперёд»