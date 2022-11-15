Баку, , 12:16 — REGNUM Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан 14 ноября по телефону обсудили обострившиеся отношения между странами. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Встреча Хосейна Амира Абдоллахиана с Джейхуном Байрамовым Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran

«Стороны констатировали необходимость разрешения сложившейся в последнее время ситуации в отношениях двух стран, опасений по поводу публичной риторики и других существующих проблем в рамках взаимного диалога и взаимопонимания», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны поддержали предложение наладить контакты между пресс-секретарями внешнеполитических ведомств. Байрамов и Абдоллахиан также обсудили другие актуальные вопросы и согласились, что важно поддерживать контакты.

Напомним, 14 ноября в Азербайджане заявили о выявлении иранской шпионской сети, которая якобы собирала данные о военных учениях и технике, а также о нефте- и газопроводах. В тот же день в Тегеране вручили послу Азербайджана ноту протеста, отметив, что на территории Ирана ряд азербайджанских граждан якобы занимаются преступной деятельностью.

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