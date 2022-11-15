Иркутск, , 12:14 — REGNUM Жёсткую аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области совершил вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара». Об этом 15 ноября сообщает телеканал «Рен ТВ» в своём телеграм-канале.

«Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, на борту винтокрылой машины было четыре члена экипажа, из которых никто не погиб, данные о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что авиакомпания «Россия» отсудила у двоих пассажиров рейса Екатеринбург — Хургада более 150 тыс. рублей.