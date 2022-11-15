Махачкала, 15 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Дагестане предприятиям, которые переориентировали выпуск своей продукции под нужды армии, будет оказана поддержка со стороны властей региона. Для бесперебойной работы этих производств будут выплачиваться кредиты на льготных условиях. Такая информация прозвучала в ходе совещания в правительстве региона 14 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Меры поддержки будут закреплены в программе регионального фонда развития промышленности «Первая необходимость», утверждение которой планируется на текущей неделе, сообщил министр промышленности и торговли РД Низам Халилов.

Он рассказал, что в рамках программы предполагается предоставление займов предприятиям, изготавливающим продукцию для нужд армии, в размере до 20 млн рублей под 1% сроком до двух лет.

Помимо этого, дагестанские фабрики, перепрофилировавшие свои производства под выпуск обуви специального назначения, смогут получить кредиты до 500 млн рублей под 1% сроком на три года. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в рамках программы Фонда развития промышленности России.

Напомним, в настоящее время в Дагестане производят выпуск обуви специального назначения, маскировочных средств, термобелья, зимней одежды, спальных мешков, тактических ковриков, баулов, ножей тактических, плащей-накидок и других предметов одежды.