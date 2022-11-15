Калининград, 15 ноября 2022, 21:45 — REGNUM У Калининградской области закончилась квота на транзит стройматериалов через Литву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство развития инфоструктуры.

Транзит грузов
Транзит грузов
Carlos Sardá

«Квотированию подлежат товары, перевозимые по сухопутью, в большинстве это материалы для производства. Например, квоты исчерпаны по таким материалам, как портландцемент, шлаковата, проволока и уголки из железа, прокат металла, лесоматериалы, стекло неармированное и так далее. <…> Перевозка этих и других материалов осуществляется сейчас также и морским путем», — отметили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время закончатся квоты на перевозку еще одни нескольких категорий грузов. Среди них — гидрокарбонат натрия, минеральные удобрения и стеклянная тара. Товары будут перевозить на паромах и сухогрузах.

Напомним, летом Литва перестала пропускать товары из санкционного списка из Калининградской области. В списке ограничения внушительный перечень грузов. Власти РФ назвали запрет незаконным и потребовали его отменить.

Позднее ЕС снял ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении лимитов, которые рассчитываются по среднему объёму грузов за прошлые годы.