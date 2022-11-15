Железногорск-Илимский, Иркутская область, 15 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Мультиспиральный компьютерный томограф поступил в Железногорскую районную больницу Иркутской области, сообщает 15 ноября телеграм-канал правительства региона.

Wikimedia.org Томограф

Известно, что на его покупку было направлено более 26 млн рублей из областного бюджета. Приобрели оборудование по программе «Укрепление материально-технической базы учреждений».

«Компьютерная томография — это быстрый и точный метод диагностики, который позволяет проводить обследование пациентов с низкой лучевой нагрузкой. Ранее в Железногорской районной больнице не было компьютерного томографа, пациентов при необходимости направляли в Братск», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Дополнительно компьютерные томографы в этом году поступят в Братскую городскую больницу №3 и Усть-Илимскую поликлинику №2. Летом томограф был установлен в Иркутской городской клинической больнице №1.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», медицинская помощь становится доступнее в Иркутской области. Чтобы получить ее, многим сельчанам теперь не придётся ехать в другой населенный пункт.

В конце сентября 2022 года ФАП открылся в деревне Харанут Эхирит-Булагатского района. Ранее местные жители были вынуждены ехать десятки километров, чтобы попасть к медикам Тугуйской участковой больницы.

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