Париж, , 12:10 — REGNUM Бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен считает, что «единственный выход — дипломатический, а не военный», сообщает Le Parisien.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

«Надо быть очень наивным, чтобы думать, что победа киевского режима может положить конец конфликту», — заявила Марин Ле Пен на France Inter, говоря о ситуации на территории бывш. УССР.

Французский политик также считает, что Франция только способствует продолжению конфликта на территории б. УССР, что приводит к человеческим жертвам.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах французского президента Эммануэля Макрона — связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным по окончании саммита G20.

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