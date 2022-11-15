Стокгольм, , 12:11 — REGNUM Противоречащая здравому смыслу фискальная политика Турции, предусматривающая снижение процентных ставок, несмотря на стремительный рост инфляции, показывает отчаяние в преддверии выборов в следующем году. Об этом сообщил в интервью газете DN эксперт по Турции Эрик Мейерссон, который также работает старшим экономистом банка Handelsbanken.

Флаг Турции Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

По словам Мейерссона, это оказывает прямое влияние на заявку Швеции в НАТО и позицию Турции, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, теряя в экономике, хочет набрать политические очки на сопротивлении курдским формированиям и противодействию попыткам Стокгольма вступить в альянс.

«Вот почему я не думаю, что стоит ожидать большого успеха в деле вступления Швеции в НАТО до тех пор, пока выборы в следующем году фактически не закончатся», — считает Мейерссон.

Напомним, что граждане Турции пойдут на выборы 23 июня следующего года.

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