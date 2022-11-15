Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM С начала 2022 года, разделяя твердые бытовые отходы по группам, жители двух районов Санкт-Петербурга собрали почти 400 тонн мусора. При этом процент неправильно сортированных жителями отходов значительно сократился. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе АО «Невский экологический оператор» (НЭО) — единого оператора по обращению с ТКО в Петербурге

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Петербурге spb-neo.ru

Два района Северной столицы, Калининский и Красногвардейский, участвуют в проекте по раздельному сбору мусора. Для этого там разместили 800 специальных контейнеров для раздельной утилизации пластика, металла, стекла, картона с бумагой.

«За 10 месяцев «ЭкоОтвет» собрал 240 тонн стеклянных бутылок и банок, 52 тонны пластиковых бутылок, 50 тонн макулатуры, более 4 тонн картонной упаковки для напитков типа «тетрапак», 4 тонны жестяных банок и две тонны алюминия», — сообщили в пресс-службе.

С начала года объём собираемых вторичных ресурсов увеличился в пять раз. Если за январь собрали 11 901 килограмм, то в октябре уже 56 583 килограмма.

Как отмечают в компании, больше всего сложностей для жителей пока представляет разделение перерабатываемых и неперерабатываемых видов пластика, а также других видов отходов, которые можно складировать в желтый контейнер для смешанных отходов. \

«Но если в начале года желтые контейнеры более чем на треть заполнялись неперерабатываемыми фракциями, то уже к июню уровень засора значительно снизился и сейчас находится на уровне 15%», — отметили в НЭО.

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