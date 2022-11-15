Стокгольм, , 12:10 — REGNUM Уровень инфляции в Швеции упал до 9,3% в октябре. Об этом со ссылкой на данные Статистического управления Швеции сообщил новостной портал Omni.

Инфляция © ИА REGNUM

Согласно прогнозу аналитиков компании Infront, ожидалось, что инфляция займет отметку в 9,4%.

Снижение темпов инфляции в первую очередь может быть объяснено более низкими ценами на электроэнергию. Статистическое управление Швеции сообщает, что в октябре они упали почти на 24% по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время в октябре продолжался широкий рост цен на продукты питания, особенно на овощи и безалкогольные напитки. Топливо также стало дороже после истечения срока действия временного снижения налога на топлива.