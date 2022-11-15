Москва, , 12:08 — REGNUM Большинство жителей России (81%) ощущают себя счастливыми людьми. Обратное мнение лишь у 15%, затруднились ответить 4%, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Минимальный уровень счастливых людей в России был зафиксирован в 1990 году (44%) и в 1992 году (42%). Максимальный уровень счастливых граждан пришёлся на декабрь 2017 года (87%) и апрель 2019 года (86%).

Полагают, что среди их знакомых число счастливых и несчастливых примерно поровну, 43% опрошенных. 40% считают, что их окружают преимущественно счастливые люди. По мнению 11%, в кругу их знакомых и близких преобладают несчастливые люди.

Опрос по телефону проведён 25 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в мае 2018 года 83% жителей России в целом считали себя счастливыми людьми.

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