Кабул, 15 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. У населения Афганистана заканчиваются припасы, и поэтому грядущей зимой уровень голода возрастёт. Об этом представительство Всемирной продовольственной программы ООН в Афганистане сообщило в «Твиттере».

8am. af Голод в Афганистане

Отмечается, что ВПП заранее разместила 72 000 тонн продовольствия в некоторых из самых отдалённых районов, недоступных зимой из-за осадков и морозов.

Также представительство Всемирной продовольственной программы упомянуло помощь в размере 50 миллионов евро от Европейского союза и сообщило, что эта помощь будет направлена на обучение женщин и мужчин востребованным на рынке профессиям.

Томас Николсон, специальный представитель ЕС по Афганистану, заявил, что ЕС продолжит помогать нуждающимся гражданам Афганистана через неправительственные и международные организации, такие как Всемирная продовольственная программа.

Также Управление специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) объявило об усилении продовольственного кризиса в стране.