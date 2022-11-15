Ясиноватая, ДНР, , 12:05 — REGNUM Вооружённые формирования преступного режима Киева обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:47 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского нацистского режима В. Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира.