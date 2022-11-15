Тюмень, 15 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В городе Краснодоне Луганской Народной Республики появился пункт технической поддержки бойцов Тюменской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре тюменского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Транспортировка амуниции и оборудования — дело непростое. В некоторых случаях везти груз из Тюмени нецелесообразно, дешевле и быстрее купить на месте или в соседних регионах», — прокомментировал открытие пункта тюменский губернатор Александр Моор.

Сейчас будет централизовано и быстрее доставляться грузы для военных в зоне проведения СВО, а также сформирован запас материалов и оборудования для нужд бойцов. Кроме того, военнослужащие сами смогут приехать и забрать груз.

Отмечается, что пункт технической поддержки бойцов разместили на объекте, который ремонтируют тюменские строительные бригады. На этой неделе в пункт будут доставлены тёплое обмундирование и стройматериалы, которые нужны для бойцов зимой.