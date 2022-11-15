Владивосток, , 12:14 — REGNUM В Приморье завершается муниципальный этап региональной акции «Герои среди нас». Подростки от 11 до 18 лет представили исследовательские работы о земляках, ставших настоящими примерами отваги, стойкости и мужества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Память о героях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В рамках акции школьники изучали историю и снимали видеоролики об отважных людях, которые внесли свой вклад в защиту Отечества, отдали жизнь за свою страну и за спасение других, получили госнаграды и знаки отличия.

Дети изучали архивные документы, газеты и журналы, мемориальные комплексы и памятники, разыскивали очевидцев важных событий, собирали информацию из семейных архивов.

Помимо исследовательской работы участники акции разрабатывают проекты скульптурных композиций, памятников, мемориальных досок, которые они хотели бы установить в своей школе в память о земляках-героях.

В День Неизвестного солдата, 3 декабря, состоятся торжественные мероприятия с представлением самых интересных проектов.

Организатор акции «Герои среди нас» — Министерство образования РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, стартует новый просветительский проект «Знание о героях», организованный Российским обществом «Знание». Проект включает десятичасовой марафон «Знание о героях», презентацию графических новелл о героях специальной военной операции и выставку новелл в Музее Отечественной войны 1812 года.