Донецк, 15 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 15 ноября в представителсьтве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:23 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 ноября боевики преступного режима Киева вновь подвергли обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.

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