Бердянск, Запорожская область, 15 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Двух местных жителей, подозреваемых в диверсионной деятельности, задержали полицейские в Бердянске Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе ГУВД по региону.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Полиция

В квартире у подозреваемых оперативники изъяли 1,5 килограмма взрывного устройства, корпус гранаты Ф-1, запал и два электродетонатора. Кроме того, изъято цифровое оборудование с информацией о причастности задержанных к диверсионной деятельности.

Установлено, что мужчины проходили службу в организациях, запрещённых в России. Проводится проверка.