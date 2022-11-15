Рабочий посёлок Жигалово, Иркутская область, 15 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Жигаловском районе Иркутской области 15 ноября совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», сообщает телеграм-канал «112 «.

Mil.ru Вертолёт Ми-8

По предварительным данным, на борту воздушного судна находился только экипаж, состоящий из четверых человек. Предварительно, погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2021 года в Иркутске внештатно приземлился самолёт Airbus A321, который летел из Магадана в Новосибирск. На борту находились 199 человек.

За всю историю региона в Иркутской области произошло уже более 10 авиационных катастроф, в которых погибли свыше 500 человек.

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