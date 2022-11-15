Самара, , 12:07 — REGNUM 1605 литров спиртосодержащей продукции передали на уничтожение судебные приставы г. Самары. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Алкоголь Nik Frey (niksan)

Сообщается, что в отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 22 исполнительных производства в отношении предпринимателей и юридических лиц, которые реализовывали алкогольную продукцию без соответствующих сертификатов и документов.

Отмечается, что реализуемая продукция подлежит уничтожению. Спиртосодержащие напитки были конфискованы и переданы судебными приставами в Росалкогольурегулирование для последующего уничтожения.

«Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — сообщили в пресс-службе.