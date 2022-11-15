Вашингтон, 15 ноября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Демократическая партия США не сохранит большинство в палате представителей США, в связи с чем кодификация права на аборты в стране маловероятна, заявил президент страны Джо Байден 14 ноября на пресс-конференции на Бали, сообщает The Hill.

Джо Байден

«Я не думаю, что они могут ожидать чего-то большего, кроме того, что мы собираемся сохранить свои позиции», — сказал Байден на пресс-конференции в Индонезии.

«Я не думаю, что голосов достаточно для кодификации, если только в палате представителей не произойдет что-то необычное. Я думаю, что мы будем очень близки в палате представителей, но… я не думаю, что у нас это получится», — добавил он.

Заявление Байдена стало первым случаем, когда он признал, что демократы не сохранят большинства в палате представителей после промежуточных выборов. Перед отъездом в Азию президент сказал, что возможность «всё ещё жива».