Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Джо Байден провели встречу на полях саммита «Большой двадцатки» на острове Бали в Индонезии. Об этом 15 ноября сообщила канцелярия турецкого лидера.

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган и Джо Байден

По информации канцелярии, Эрдоган и Байден проводят переговоры на полях саммита G20 в Индонезии.

По данным экспертов, комментировавших возможность встречи двух лидеров, она может стать «критической» после заявлений Анкары в связи с террористическим актом в Стамбуле, когда официальные власти отвергли соболезнования Вашингтона.