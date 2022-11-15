Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM О том, какая погода ожидается в предстоящую зиму в Ростовской области, рассказал донской климатолог, кандидат географических наук Александр Иошпа.

Зима. Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, предстоящей зимой ожидаются сильные осадки, при этом в южных регионах России прогнозируется в основном снег с дождём. Что касается среднемесячных температур, то они будут в пределах нормы, пишет портал Rostovgazeta.ru. Аномальные морозы возможны только на севере Ростовской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовскую область уже пришли морозы. Так, столбики уличных термометров в ночь на 8 ноября опустились до — 7 градусов.

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