Севастополь, , 11:58 — REGNUM Директор государственного казенного учреждения Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при исполнении государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Об этом сообщили 15 ноября в пресс-службе прокуратуры города.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело было возбуждено по материалам прокуратуры и УЭБиПК УМВД России по Севастополю, расследование вели следователи ГСУ СКР по республике Крым и городу Севастополю.

Согласно материалам дела, в сентябре 2019 года дирекция капитального строительства заключила с коммерческой организацией контракт на поставку и сборку мебели для строящегося детского сада по ул. Симонок. Обвиняемый, являвшийся руководителем дирекции капстроительства, в декабре 2019 года подписал документы о приёмке товара в полном объёме, организации была произведена оплата. Однако фактически подрядчик поставил лишь часть товара, не произвёл сборку мебели.

Также в 2020 году обвиняемый подписал документы об исполнении в полном объёме госконтракта на строительство ветеринарной лечебницы по ул. Могилевской. При этом на объект не было поставлено оборудование на сумму около 4 млн рублей.

Общая сумма ущерба, который, по данным следствия, был причинён бюджету действиями обвиняемого, составила 5,4 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Отметим, что ущерб, причиненный незаконными действиями при выполнении обоих контрактов, погашен в полном объеме.