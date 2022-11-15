Тегеран, , 11:57 — REGNUM Новые санкции Европейского союза и Великобритании против Тегерана являются незаконными и необоснованными. Такое заявление 15 ноября сделал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дипломат решительно осудил эти «интервенционистские действия» европейских стран.

«Опираясь на свою национальную мощь и используя свой уникальный опыт активного противодействия навязанным вызовам, как и прежде, Иран будет принимать эффективные контрмеры против таких бесполезных и неконструктивных мер с тактом и твёрдостью, исходя из национальной чести и интересов, оставляя за собой право ответить на них», ― подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Канаани добавил, что «по-видимому, пристрастие к санкциям изолировало европейские страны от здравого рассудка и умения просчитывать».

«С таким ошибочным подходом, это Европа своими же руками сужает круг своего общения», ― констатировал дипломат.

Ранее по теме: Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября главы МИД стран Евросоюза согласовали новые санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в стране. Они касаются «лиц и организаций», которые ответственны за ситуацию с правами человека в Иране. Неназванные дипломаты в Брюсселе подчеркнули, что решение принято единогласно.

Добавим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад усилить санкции против Ирана, сделав акцент на правительственных чиновниках, которые участвуют в подавлении демонстраций в стране.