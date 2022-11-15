Ереван, 15 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября по телефону обсудили процесс налаживания отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Госсекретарь Блинкен выразил готовность США и впредь оказывать поддержку нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также урегулированию нагорно-карабахской проблемы», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, Пашинян дал высокую оценку работе Блинкена в данном направлении. Стороны договорились продолжать обсуждать дальнейшие шаги, направленные на повышение стабильности в Закавказье.

Напомним, Пашинян ранее заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном планируется подписать до конца текущего года. Для этого также нужно провести делимитацию армяно-азербайджанской границы.