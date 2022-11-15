Бали, Индонезия, , 11:57 — REGNUM Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, получила от богатых стран и международных организаций средства в размере $20 млрд, чтобы снизить зависимость от угля и достичь углеродной нейтральности на десять лет раньше, чем ожидалось, сообщает Le Figaro.

Индонезия (сс) Prayitno

Соединенные Штаты, Франция, Канада и Великобритания входят в группу богатых стран, которые вносят свой вклад в этот инвестиционный план, объявленный Белым домом в кулуарах саммита ведущих экономик G20 на индонезийском острове Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо считает, что глава Tesla Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей в Индонезии.

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