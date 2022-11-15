Пекин, 15 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом даёт возможности преодоления сложности в отношениях этих двух стран, без их сотрудничества вряд ли возможно восстановление глобальной экономики. Об этом 15 ноября говорится в материале агентства Синьхуа по поводу состоявшихся накануне переговоров Си Цзиньпиня и Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По информации источника, это переговоры прошли в момент, когда китайско-американские отношения «достигли критической точки», что произошло по вине властей США.

Также указывается, что решение этих трудностей находится в прошлом и приводится историю двусторонних отношений на протяжении последних 50 лет, показывающих, что США и Китай «выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации».

«Сегодня Китай и США имеют больше, а не меньше, общих интересов. И их отношения имеют даже большее значение для мира. Глобальное восстановление от вызванной пандемией рецессии едва ли может быть достигнуто без синергии двух крупнейших экономик мира», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что переговоры Си Цзиньпиня и Байдена стали первой очной встречей лидеров Китая и США, предоставив «возможность совместно вывести многострадальные двусторонние отношения из нынешнего затруднительного положения».

При этом подчёркивается, что теперешнее состояние двусторонних отношений не отвечает «фундаментальным интересам двух стран и народов и ожиданиям международного сообщества», а потому США нужно «присоединиться к Пекину и следовать в том же направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин потребовал от США, чтобы они строго придерживались принципа «одного Китая» и выполняли своё обещание не поддерживать независимость Тайваня.