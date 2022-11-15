Москва, 15 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Бывший представитель «Аэрофлота» в Великобритании Дмитрий Федоткин осужден в России за госизмену, сообщили 15 ноября в пресс-службе Мосгорсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем содержались секретные материалы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что, по данным источника, близкого к следствию, Дмитрий Федоткин, который является представителем компании «Аэрофлот» в Великобритании, передавал британским спецслужбам секретные сведения об общественно-политической ситуации в России. Федоткин был задержан в 2020 году.

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