Анапа, Краснодарский край, , 12:01 — REGNUM На Кубани в отношении 56-летнего жителя села Цибанобалка возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника следователя (ст.295 УК РФ) и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции (ч.2 ст.318, ч.2 ст.318 УК РФ) после инцидента в Анапе. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Как полагают следователи, мужчина долгое время не оплачивал счета за пользование коммунальными услугами. 14 ноября к злостному неплательщику приехали сотрудники коммунальных служб для отключения домовладения от коммуникаций, в связи с чем были вызваны полицейские. Однако злоумышленник напал на стражей порядка и причинил им колото-резаные раны. Пострадавшие были госпитализированы, а мужчина скрылся в своём доме и забаррикадировался.

Затем к месту происшествия прибыли сотрудники следственного управления. Неплательщик открыл по ним огонь из неустановленного оружия. Угрозы жизни и здоровью следователя не имеется.

Злоумышленник не реагировал на неоднократные требования правоохранителей сдаться и продолжал стрелять. После очередного отказа фигуранта сложить оружие в ходе штурма ответным огнём он был ликвидирован.

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