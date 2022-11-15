Бали, Индонезия, , 11:53 — REGNUM На саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали началась встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена. Об этом 15 ноября сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган. 2016 Tccb.gov.tr

«Встреча с Байденом в Индонезии началась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Эрдоган встретился с лидерами группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия).

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