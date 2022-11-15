Томск, 15 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Томской области по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 4,9 тыс. безработных, что на треть меньше показателей начала 2022 года. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Андрей Репин ИА REGNUM Очередь безработных на бирже труда

По отношению к численности населения уровень безработицы в регионе составил 0,9%. Год назад этот показатель составлял 1,35%.

За десять месяцев при содействии центров занятости работу нашли около 14,5 тыс. местных жителей. Переподготовку прошли 1,5 тыс. человек, 600 приняли участие в общественных работах, ещё 300 — открыли своё дело при помощи государства.

«Всего с начала года областная служба занятости оказала 69 тысяч услуг населению. Это услуги карьерных консультантов, профориентация, мастер-классы и вебинары по эффективному резюме и прохождению собеседований, помощь в подготовке бизнес-планов», — отметили в администрации.