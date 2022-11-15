Ярославль, 15 ноября 2022, 20:26 — REGNUM Ликвидация кислогудронных прудов в посёлке Константиновский Ярославской области отложена в связи с отсутствием федерального финансирования. Об этом сообщила и. о. директора департамента охраны окружающей среды региона Ольга Стукалова на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о проблеме прудов с опасными отходами. В июле этого года пруды посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она заявила, что ликвидация опасного объекта запланирована в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Однако в 2023 году работы проводиться не будут.
И. о. главы департамента охраны окружающей среды отметила, что Министерство природных ресурсов РФ предлагает ярославским властям рассмотреть ликвидацию кислогудроновых прудов в рамках другого федерального проекта — «Генеральная уборка». Но участие в этом проекте станет возможным только после проведения инвентаризации Росприроднадзором.
Пруды с опасными отходами образовались во второй половине XX века в результате работы нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева. Они находятся рядом с рекой Печегдой, притоком Волги.
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