Ярославль, 15 ноября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Ликвидация кислогудронных прудов в посёлке Константиновский Ярославской области отложена в связи с отсутствием федерального финансирования. Об этом сообщила и. о. директора департамента охраны окружающей среды региона Ольга Стукалова на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу.

ИА REGNUM Кислогудронные пруды

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблеме прудов с опасными отходами. В июле этого года пруды посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она заявила, что ликвидация опасного объекта запланирована в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Однако в 2023 году работы проводиться не будут.

«В 2022-м проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». Сметная стоимость проекта, по ценам третьего квартала текущего года, составляет более 4 млрд рублей. В выделении финансовых средств из федерального бюджета нам отказано в связи с оптимизацией бюджетных ассигнований. Федеральный проект «Оздоровление Волги» будет действовать ещё два года. Мы надеемся, что все-таки попадем в него и будем его реализовывать», — сказала Ольга Стукалова.

И. о. главы департамента охраны окружающей среды отметила, что Министерство природных ресурсов РФ предлагает ярославским властям рассмотреть ликвидацию кислогудроновых прудов в рамках другого федерального проекта — «Генеральная уборка». Но участие в этом проекте станет возможным только после проведения инвентаризации Росприроднадзором.

Пруды с опасными отходами образовались во второй половине XX века в результате работы нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева. Они находятся рядом с рекой Печегдой, притоком Волги.