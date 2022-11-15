Москва, 15 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Возвращение в школы уроков военной подготовки может дать свои положительные результаты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

«Это, однозначно, нужно возрождать, но в призме того, что ты в будущем — защитник своей Родины, и ты должен быть к этому готов. Не то, что тебе интересно разобрать автомат, пострелять — сам процесс — а если мы это будем выстраивать в логике защиты, патриотизма, то, конечно, это даст свои положительные результаты», — сказала Львова-Белова.

По её словам, детям нужно «создать таких героев, за которыми хотелось бы пойти».