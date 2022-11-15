Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии объекты энергоснабжения в трёх муниципалитетах передаются из муниципальной собственности в государственную. Их отдают республике бесплатно. Соответствующие распоряжения подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данными решениями безвозмездно передаются из муниципальной казны в государственную собственность Чувашии объекты недвижимого и движимого имущества, а также земельные участки в трёх муниципальных образованиях — в городе Канаше, Красноармейском и Моргаушском районах. Речь идёт об объектах электросетевого хозяйства: в частности, воздушно-кабельных и подземных линиях, трансформаторных подстанциях, производственно-технологических комплексах, распределительных пунктах, наружном освещении.

Как следует из документов, балансовая стоимость объектов недвижимого электросетевого имущества в Канаше оценивается в356 187 484 рубля 78 копеек, движимого — в размере53 304 777 рублей 53 копеек.

В Красноармейском районе балансовая цена передаваемых объектов недвижимого и движимого имущества составляет соответственно15 053 090 рублей 84 копейки и 3 920 749 рублей 64 копейки, в Моргаушском районе — соответственно17 021 615 рублей 61 копейка и 4 862 854 рубля 83 копейки.

Напомним, ранее подписано постановление о создании на основе муниципальных электросетей Чебоксар (МУП «ЧГЭС») государственного унитарного предприятия «Чувашские государственные электрические сети».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чувашии принят закон о перераспределении полномочий между органами власти по организации электроснабжения. Он предполагает объединение ряда энергетических компаний муниципального уровня на базе нового государственного предприятия. На государственный уровень планируется передать полномочия в сфере электроснабжения в 11 районах и четырёх городах.

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