Ставрополь, 15 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В ряде районов Ставропольского края в течение последних нескольких дней были обнаружены десятки мертвых животных и птиц, в том числе журавлей и зайцев. Об этом проинформировали местные СМИ и сообщили жители края в соцсетях, опубликовав видео и фото с места события. Причины массовой гибели животных и птиц устанавливают в настоящее время сотрудники краевого министерства природы.

Мёртвая птица

«Для выявления причин гибели в краевую лабораторию переданы 40 особей животных из восьми округов края. Министерство информирует районные прокуратуры, отделы полиции, управления Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарии», — приводит слова представителя пресс-службы минприроды Ставрополья «АиФ-СК».

Среди погибших птиц — больше сотни серых журавлей, которые занесены в краевую красную книгу. Предварительно одной из вероятных причин их гибели называют отравленное зерно, которого наелись птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на Ставрополье была зафиксирована массовая гибель грачей. Тогда её связали с резкими перепадами температуры.