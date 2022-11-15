Париж, 15 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. По данным института статистики и экономических исследование (INSEE), общий рост потребительских цен во Франции ускорился в октябре, передает BFM TV.

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Рост инфляции во Франции составил 6,2% в октябре. Рост инфляции связан с ростом цен на продукты питания, которые за год подскочили на 12%, и на энергоносители, которые достигли 19,1%. Цены на свежие продукты за год выросли на 17,3%, а цены на свежие овощи выросли на 33,9%, в том числе на фрукты — 8%. Цены на продукцию обрабатывающей промышленности также выросли на 4,2%, а цены на услуги выросли на 3,1%.

Базовая инфляция, мера, используемая экономистами и центральными банками для прогнозирования будущих тенденций развития цен и соответствующей корректировки процентных ставок, достигла 5% в октябре после 4,5% в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы во Франции в третьем квартале составил 7,3%.