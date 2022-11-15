Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Очень важно предотвратить применение ядерного оружия. Об этом заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 на Бали.

Russian.news.cn Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

В коммюнике Елисейского дворца говорится, что лидеры Франции и Китая высказались за соблюдение территориальной целостности и суверенитета б. УССР

Также Си Цзиньпин выразил поддержку инициативам, выдвинутым Макроном в целях мирного урегулирования конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, страны «Группы двадцати» (G20) считают недопустимым применение ядерного оружия или угрозы его использовать.

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