Зима, Иркутская область, , 11:47 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 15 ноября известило о заряжании по коррупционной уголовной статье руководителей ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области».

По версии следствия, днем 14 ноября начальник контрактной службы указанного казенного учреждения, действуя в сговоре с группой должностных лиц, лично получил взятку в размере 450 тысяч рублей от представителя строительной организации. Взятка предназначалась за не взыскание с организации штрафных санкций по одному из государственных контрактов, а также за обеспечение победы на конкурсе по заключению государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту очистных сооружений одного из учреждений в Зиминском районе Иркутской области.

Установлено, что оставшуюся часть взятки в размере 550 тысяч рублей должностные лица ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» планировали получить позже.

Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ взяткополучатель и его непосредственный руководитель задержаны на рабочем месте. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2022 года стало известно о завершении расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшего чиновника министерства имущественных отношений Приангарья.

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