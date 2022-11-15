София, 15 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Истребители МиГ-29 советского производства будут окончательно сняты с баланса военно-воздушных сил Болгарии не позднее 15 июня 2023-го года. Об этом 15 ноября со ссылкой на заявление действующего болгарского министра обороны Димитра Стоянова сообщает софийская газета «24 часа».

U.S. Air Force Истребитель-бомбардировщик МИГ-29 ВВС Болгарии

Выступая перед депутатами Народного собрания (парламента) Болгарии, Стоянов подчеркнул, что на сегодняшний день официальная София рассматривает возможность пополнения своего военного авиапарка четырьмя новыми боевыми машинами.

«Это могут быть либо шведский Gripen, либо французский Mirage — 2000», — резюмировал Стоянов.

Согласно официальной информации, эксплуатация МиГ-29 в системе болгарских ВВС стала невозможной после присоединения Софии к санкциям США и ЕС против Российской Федерации.

Сегодня на военных аэродромах Болгарии базируются 18 истребителей МиГ-29.