Буэнос-Айрес, , 13:16 — REGNUM Прокурор Диего Лусиани, обвиняющий вице-президента Аргентины Кристину Фернандес в коррупционных преступлениях во время ее президентского срока (2007–2015 гг.), подтвердил «основательность» своего заявления и подчеркнул, что намерен «ускорить» заключительный акт судебного процесса. Об этом пишет агентство EFE.

Кристина Фернандес (сс)Unknown

«Мы настолько уверены в профессиональной, честной и объективной работе, проделанной нами на протяжении трёх с половиной лет судебного процесса и, конечно, в нашем признании вины, что, откровенно говоря, нам нечего повторять», — сказал Лучиани.

Он подчеркнул «основательность» заявления, сделанного им в августе, в котором он потребовал для вице-президента 12 лет тюремного заключения и пожизненного лишения права занимать государственные должности, и сказал, что его цель — придать «максимальную скорость» заключительным действиям судебного процесса, чтобы суды могли вынести вердикт.

Дело, по которому проходят 13 обвиняемых, касается предполагаемых нарушений во время правления покойного Нестора Киршнера (2003–2007 гг.) и его вдовы Фернандес при выдаче 51 контракта на общественные работы фирмам, принадлежащим бизнесмену Ласаро Баэсу, близкому соратнику бывшего президента, в южной провинции Санта-Крус.

Фернандес обвиняется, в частности, в мошенническом управлении государственными ресурсами, якобы отдав предпочтение Баэсу, который также подозревается в других случаях в даче взяток Киршнерам посредством различных деловых маневров.