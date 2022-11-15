Калуга, 15 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Церемония подписания соглашения о взаимодействии между Калужской таможней и уполномоченным по правам человека в Калужской области состоялась 14 ноября в Калуге. Свои подписи под документом поставили начальник калужской таможни Дмитрий Кривко и омбудсмен Юрий Зельников, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Калужской таможни Екатерина Жданова.

Пресс-служба Калужской таможни Начальник Калужской таможни Дмитрий Кривко и омбудсмен Юрий Зельников

В рамках соглашения, помимо обмена информацией о нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан, планируется выработка совместных решений и принятие мер, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав и законных интересов заявителей, а также взаимодействие в области правового просвещения граждан.

«Подписание соглашения позволит в значительной степени повысить качество нашей совместной работы в области защиты прав и свобод человека и гражданина», — отметил Юрий Зельников.