Париж, 15 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Своими действия Франция только способствует продолжению конфликта на территории б. УССР, что приводит к человеческим жертвам. Такое мнение в эфире радиостанции France Inter высказала лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Я думаю, что вооружения, которые мы поставляем [Киеву], способствуют продолжению [конфликта]. Из-за того, что мы поставляем оружие, мы не ищем мирного решения конфликта путём переговоров», ― подчеркнула политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна «удвоить свои усилия», чтобы позволить Киеву «перезимовать». При этом он подчеркнул необходимость «дипломатические усилия, чтобы попытаться вернуть всех за стол переговоров».

Президент Франции также воспользовался случаем и напомнил об усилиях Франции, которая предоставляет киевскому режиму «артиллерийские и противоракетные комплексы», а также «гуманитарную» помощь.

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