Кишинёв, 15 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Через два года после избрания Майи Санду президентом Молдавии большинство граждан страны сожалеют, что поверили ей. Об этом 15 ноября в своём телеграм-канале сообщил экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Когда к власти приходит лживый политик с холодной душой, результат может быть только один — катастрофа для страны и народа. Молдавия под руководством Майи Санду и ПДС стремительно и сильно деградирует», — написал Додон.

Он напомнил, что Санду в предвыборный период обещала «хорошие времена». По мнению Додона, она якобы является управляемым извне политиком, которые не берёт на себя ответственность за «ошибки и преступления» правящей команды.

Напомним, 15 ноября 2020 в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов, на котором Санду победила Додона. Летом 2021 года она распустила парламент, и в ходе досрочных парламентских выборов большинство её партия «Действие и солидарность». После этого уровень жизни в стране начал резко падать.