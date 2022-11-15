Лондон, 15 ноября 2022, 11:37 — REGNUM В Европе цены на газ достигли 1345 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF в ходе торгов утром 15 ноября достигла 1345 долларов за тысячу кубометров, рост составил 11%.
Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 14 ноября, биржевая цена на газ в Европе за день торгов поднялась почти на 16% и превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.