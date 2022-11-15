Лондон, 15 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Европе цены на газ достигли 1345 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Piutus Жозеп Боррель

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF в ходе торгов утром 15 ноября достигла 1345 долларов за тысячу кубометров, рост составил 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 14 ноября, биржевая цена на газ в Европе за день торгов поднялась почти на 16% и превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.