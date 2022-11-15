Уфа, 15 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Башкирский батальон имени Салавата Юлаева направился к месту боевого слаживания. Об этом 15 ноября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Батальон имени Салавата Юлаева сегодня направился к месту боевого слаживания. Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой!» — сообщил чиновник.

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