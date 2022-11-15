Джакарта, , 11:36 — REGNUM Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша проходит на полях саммита «Группы двадцати» (G20) на острове Бали. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 15 ноября в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров и Антониу Гутерреш Mid.ru

«Сергей Лавров и генсекретарь ООН», — написала Захарова под фотографией беседующих Лаврова и Гутерреша.

Ранее она разместила видео с рукопожатием Лаврова и главы МИД КНР Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, Гутерреш ранее заявил, что «очень позитивно» оценивает факт переговоров представителей России и США в Анкаре.

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