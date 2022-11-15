Ярославль, , 20:27 — REGNUM В Ярославле возбуждено уголовное дело по итогам установки очистных сооружений на полигоне твердых коммунальных отходов «Скоково». Об этом сообщила на заседании комитета Ярославской областной думы по ЖКК и. о. директора департамента охраны окружающей среды Ольга Стукалова.

Станция очистки фильтрата Yarregion.ru

Станция очистки фильтрата (жидкость, образующаяся в результате разложения отходов) была открыта в 2020 году на средства правительства Москвы. Её стоимость составила 82 млн рублей. Вскоре станция была законсервирована из-за частых поломок. АО «Скоково» подало иск в Арбитражный суд Ярославской области к компании-поставщику ООО «НефтеГазСервис» с требованием вернуть 82,3 миллиона рублей. Суд удовлетворил иск. Как выяснилось, претензии есть и у правоохранительных органов.

«В сложной ситуации находимся, уголовное дело и гражданское разбирательство. Деньги федерального и областного бюджета истрачены в значительной сумме», — прокомментировала ситуацию со станцией очистки фильтрата Ольга Стукалова.

Когда станция заработает, Стукалова сказать не смогла, отметив, что правительство области занимается решением этого вопроса.

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