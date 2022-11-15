Якутск, 15 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. На ГРЭС столицы Якутии было установлено оборудование отечественного производства в рамках импортозамещения. Его поставку стоимостью 800 млн рублей инициировала Генпрокуратура РФ по ДФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Кроме того, правоохранители продолжили выявлять и ставить на учёт бесхозные объекты газоснабжения, инициировали оформление права собственности более, чем на 8 тыс. объектов.

«В Республике Саха (Якутия) администрациями 31 сельского поселения, расположенных в Олекминском и Сунтарском районах, по требованию прокуратуры разработаны муниципальные топливно-энергетические балансы, определяющие потребность потребителей в использовании газа, 28 должностных лиц муниципалитетов привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в генпрокуратуре по ДФО.

Также по искам прокуроров в республике был проведён газ к участкам, выданным многодетным семьям из Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень газификации регионов Дальнего Востока составляет всего 24% при среднероссийском показателе — 72%. За год темпы газификации увеличились на 4,2%. К таким выводам пришли прокуроры в ходе проведённых проверок исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения.